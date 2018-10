Le prototype de Tesla Model Y a été approuvé : lancement imminent de la production

Un cross-over Tesla pour 2020

Régler les soucis de la Model 3 avant de lancer un nouveau modèle

Un nouveau modèle deen vue. Elon Musk a confirmé la conception d'un nouveau modèle lors d'une conférence téléphonique donnée à l'occasion de la présentation des (bons) résultats trimestriels de l'entreprise comme l'indique The Verge L'excentrique milliardaire a déclaré lors de cet échange qu'il avait validé le prototype de ce prochain modèle, appelé. Le véhicule est passé au stade « bon à produire », soit un lancement imminent de sa chaîne de production.Au vu de l'image teaser énigmatique publiée par le constructeur,serait une version cross-over de la. Le véhicule serait plus élevé par rapport au sol et posséderait un hayon, ce qui lui permet d'avoir plus de place dans la partie arrière.La production de ce futur modèle devrait être réalisée dans son usine du Nevada, occupée seulement à 30% par la production de batteries, et dans sa prochaine usine de Shanghai pour les modèles vendus sur le territoire chinois.Il doit être un dérivé de laet utiliser la même plateforme technologique. En raison des nombreux problèmes que rencontre actuellement la production de sa dernière voiture électrique, on comprend que qu'se laisse un peu de temps pour optimiser sa chaîne de production avant d'annoncer un nouveau véhicule dans sa gamme. La présentation n'interviendrait pas avant le début de l'année prochaine pour un lancement en 2020. Tesla a annoncé hier son troisième trimestre bénéficiaire de suite , et un chiffre d'affaires en hausse, grâce aux ventes toujours soutenues de la Model 3. De quoi donner des envies à la compagnie de continuer à étoffer sa gamme et proposer rapidement un nouveau