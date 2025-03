La fonction « Edit Image » permet aux utilisateurs de modifier leurs photos en décrivant simplement les changements désirés. Fini les logiciels complexes comme Photoshop : un simple texte suffit pour transformer une image. On lui a par exemple demandé de retirer un lama d'une photo en contenant deux. Quelques secondes plus tard, Grok 3 exécute la modification avec précision. L'IA propose même deux itérations et vous laisse le choix.