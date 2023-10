Le RecApp' : Adobe, Duolingo, IA, les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

Opera One

Opera One s’adapte aux besoins évolutifs des utilisateurs et transforme leur manière d’interagir avec leur navigateur. Grâce à son interface épurée et minimaliste, il simplifie la navigation entre les différentes tâches et vous aide à organiser vos modules.

L'intégration de différents agents conversationnels, ainsi que les nouveaux mécanismes de gestion semi-automatique des onglets lui apportent une vraie plus-value et lui permettent de rivaliser sans mal avec les navigateurs web grand public les plus utilisés que sont Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge.

On apprécie également sa volonté d’offrir aux internautes un environnement stable et sécurisé, en partie porté par sa base Chromium ainsi que ses options liées à la protection de la vie privée (VPN, bloqueur de pubs, réglages IPFS et WebRTC).