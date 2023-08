Après les langues, Duolingo pourrait s'intéresser à l'apprentissage de la musique

En mars dernier, Duolingo a publié quelques offres d'emploi surprenantes. L'une d'entre elles recherchait un « expert en éducation musicale qui possède aussi bien des connaissances théoriques sur la recherche en sciences de l'apprentissage qu'une expérience pratique de l'enseignement ». En clair, l'entreprise américaine recherchait un professeur de musique plutôt calé.

Il serait évidemment surprenant, mais pas impossible, qu'un tel profil puisse être utilisé pour l'apprentissage des langues étrangères. En effet, après avoir lancé une application pour apprendre à lire aux plus petits, et une autre axée sur les mathématiques, il était assez clair que Duolingo allait se tourner vers l'apprentissage de la musique. Ces rumeurs viennent d'être alimentées par un certain Steve Moser, développeur iOS, qui a découvert dans l'application phare de l'entreprise des éléments qui en disent long. On y trouve des images d'instruments, mais également des lignes de code qui renvoient à des leçons de piano, de batterie et plus encore :