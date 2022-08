Duolingo veut vous apprendre cette drôle de langue qu'est l'algèbre

On ne présente plus Duolingo, c'est l'une des applications de référence pour apprendre de nouvelles langues. Disponible sur toutes les plateformes, Android, iOS et web, elle vous permet de travailler votre espagnol, anglais, italien, allemand, portugais depuis tous vos appareils. Même l'espéranto est disponible ! Plus aucune excuse pour reporter votre souhait d'apprendre une nouvelle langue. Bientôt, l'application va recevoir une petite sœur…