Woolaroo : le projet de Google visant à apprendre les langages indigènes

Disponible via Google Arts & Culture, Woolaroo a été lancée la semaine dernière. L’application est le fruit d’années de travail et de collaboration avec des organisations expertes (fondations, musées, experts variés, etc.). L’objectif ? Utiliser la puissance de nos outils modernes pour diffuser plus largement certains langages et faire en sorte qu’ils ne soient pas oubliés.