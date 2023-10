Google explique pourquoi vous devriez privilégier les "clés de sécurité" aux mots de passe

« Le risque zéro n'existera jamais, pas plus dans cette technologie que dans une autre. L'idée reste que lorsqu'on essaie de trouver un autre protocole, un autre standard de sécurité, on se demande comment on peut globalement élever le niveau. Et là, avec les passkeys, je pense que par rapport au mot de passe, on monte d'un cran la sécurité », se défend Thiébaut Meyer. « Oui, on peut retrouver votre empreinte, mon empreinte. Encore faut-il, une fois qu'on l'a, que l'on me vole mon téléphone. Mais ce sera définitivement plus difficile que de voler mon mot de passe ».