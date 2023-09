Vous utilisez des mots de passe plus longs ? Ce n'est pourtant pas synonyme de sécurité, selon une étude

Par la suite, le nombre de mots de passe compromis diminue à mesure que sa longueur augmente. Mais pour autant, même s'ils paraissent plus sûrs, les mots de passe plus longs ne sont pas à l'abri des menaces. La longueur au sens strict du terme ne suffit plus. L'efficacité d'un mot de passe repose sur la diversité des caractères, la complexité et la régularité des changements. Le nombre de mots de passe compromis reste ainsi très important pour des codes à 14 caractères (67,7 millions), à 15 caractères (45,7 millions) et même à 16 caractères (31,1 millions).