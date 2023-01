Voici le top 200 des mots de passe en 2022

Il peut être difficile de générer de bons mots de passe. Surtout qu'il en faut maintenant pour quantité de comptes, que ce soit pour les adresses mail, les réseaux sociaux, les applications… Autant dire qu'en attendant le développement de clés d'accès qui pourront nous permettre de gérer nos différentes activités sans mot de passe, il est tentant d'enregistrer des mots-clés simples à mémoriser.

Et clairement, c'est ce qui ressort de ce classement des 200 mots de passe les plus utilisés en 2022 établi par NordPass, la firme notamment à l'origine de NordVPN. Dans le top 10 mondial, on retrouve ainsi majoritairement des chiffres enchaînés dans l'ordre : « 123456 » (2e place), « 123456789 » (3e place), « 12345678 » (6e place), « 12345 » (8e place).

Certains internautes ont eu un (tout petit) peu plus d'imagination avec « 111111 » (7e place) et « 123123 » (10e place). Les littéraires nous ont de leur côté offert les mots de passe « password » (1re place), « guest » (4e place) et « qwerty » (5e place).