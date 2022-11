Vous connaissez par cœur les mots de passe les plus utilisés en 2022 et en France ! Faites le test !

NordPass précise que cette année, l'échantillon de mots de passe disponibles était plus petit que les années précédentes. « Les mots de passe sont de plus en plus difficiles à violer car de plus en plus de sites Web utilisent désormais le framework Open Authorization 2.0, les développeurs disposent de meilleures compétences en matière de hachage de mots de passe et le taux d'adoption de l'authentification multifacteur augmente. Néanmoins, les utilisateurs se servent toujours globalement de mots de passe faibles », note la filiale de NordVPN.