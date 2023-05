Mots de passe les plus utilisés, faites-vous partie des mauvais élèves ?

Et si vous vous disiez qu'en France, le traitement de la question était plus sérieux, on vous prévient tout de suite : vous vous trompez ! En effet, on retrouve à peu près le même genre de clés pour le top 10 hexagonal, avec simplement quelques variantes telles que « loulou » ou « doudou ». Les pirates ne risquent pas vraiment de se faire une entorse des neurones à ce jeu-là.

Alors, qu'est-ce qu'un bon mot de passe ? Pour rendre la vie plus difficile à tous les hackers qui tentent des sorties sur Internet, mieux vaut produire un mot de passe consistant en une suite aléatoire de symboles, et intégrant lettres minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Un ensemble long est aussi une meilleure sécurité. Même si la plupart des sites vous demandent au minium 8 caractères, n'hésitez pas à aller jusqu'à 15 !

Et si l'opération reste tout de même compliquée pour vous, vous avez de la chance, aujourd'hui c'est la Journée mondiale du mot de passe. À cette occasion, vous pouvez, en rejoignant cette page, tester gratuitement pendant 6 mois un gestionnaire de mots de passe premium.