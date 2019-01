Tesla permet à ses clients d’envoyer dans l'espace une photo d'eux gravée au laser

Parrainez un filleul pour envoyer une photo de vous dans l'espace

SpaceX à la rescousse du parrainage Tesla

Obsédé par la conquête spatiale et les enjeux automobiles de demain - entre autres -, Elon Musk, le patron du fabricant de voitures électriques Tesla , ne perd pas une occasion de lier ses deux passions. Ainsi avait-il créé un buzz international en envoyant une supercar Tesla Roadster dans l'espace, lâchée depuis le lanceur lourd Falcon Heavy, en février 2018.Huit mois plus tard, l'entrepreneur remet le couvert, mais place ses clients au coeur de son nouveau fantasme. Depuis janvier 2017, la firme californienne a multiplié les programmes de parrainage. Celui mis en place du 5 octobre au 10 décembre 2018 regorge d'avantages en tout genre, selon le nombre parrainage effectué, de toute évidence.Parmi les cadeaux offerts par le groupe américain se trouve un privilège situé au carrefour des obsessions d'Elon Musk : la possibilité, pour un client, d'envoyer dans l'espace une photo de lui préalablement gravée au laser, par les soins de Tesla. Pour en profiter, deux conditions doivent être respectées : être propriétaire d'un véhicule Tesla, et devenir le parrain d'un futur client.Mais comment parviendra-t-il à mettre en orbite le visage gravé des participants ? Très probablement à l'aide d'un des lanceurs SpaceX, entreprise spécialisée dans l'astronautique et les vols spatiaux appartenant... à Elon Musk, lui-même président de Tesla. En somme, ce geste surtout symbolique n'apportera pas grand chose aux parrains, à part une certaine gloire - et encore - d'expédier un « bout de soi » dans le cosmos.