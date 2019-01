CES 2019 - Nissan Leaf e+ : une nouvelle version plus puissante et autonome dévoilée

Près de 400 km d'autonomie

Fonctionnalités autonomes

CES 2019 : les dernières informations Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

Attendue pour la fin de l'année 2018, la nouvelle version de laa finalement décidé de pointer le bout de son nez à l'occasion de l'incontournable, la faute, probablement, à l'affaire judiciaire dans laquelle est empêtrée le PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn. Le fait est que le public a enfin pu prendre connaissance des caractéristiques plus avancées de ce modèle flambant neuf.La Nissan Leaf e+, de son nom, voitprendre du galon comparé à son prédécesseur : ainsi est-elle équipée d'un moteur électrique de, équivalent à 220 chevaux, contre une motorisation de 110 kW, soit 150 chevaux environ, sur la version précédente.La batterie devient remplacer celle de 40 kW, lui conférant ainsiselon le cycle WLTP, contre 270 km auparavant, peut-on lire sur le communiqué de presse officiel Autre nouveauté : le nouvel écran de 8 pouces, placé entre le conducteur et le passager avant, se synchronise avec, lesquels profiteront d'une mise à jour de l'application Connect EV, désormais équipée de la navigation « porte à porte ». Autrement dit, l'usager peut, avant que la voiture ne le lance automatiquement une fois le moteur démarré.La firme asiatique a aussi implémenté de(stationnement automatique, sortie de route) par le biais de son programme ProPilot, tout en conservant sa e-Pedal, un pédalier intelligent qui permet à l'utilisateur de freiner, d'accélérer et de rester immobile avec une seule et même pédale. Celui-ci a été rendu plus souple, et adapté au poids et à la puissance de la Nissan Leaf e+.Les premières livraisons européennes sont prévues pour mi-2019, pour un prix total de, hors bonus.