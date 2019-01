CES 2019 - JBL Link Drive : Google Assistant... sur votre allume-cigare

Interagir en voiture avec l'Assistant

CES 2019 : les dernières informations Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

Ici, pas besoin d'écran pour interagir avecalors que vous êtes au volant de votre véhicule. Contrairement à la version mobile Android Auto, destinée aux écrans des tableaux de bord de nombreux modèles de voitures, lase veut très simple d'utilisation et peu coûteuse. Ce haut-parleur embarquant Google Assistant peut en effet être installé dans n'importe quel véhicule, même les plus anciens donc, à partir du moment où il dispose d'un allume-cigare 12 V.De forme triangulaire, la JBL Link Drive est ergonomique et fonctionne aussi bien appareillée à un smartphone sous Android ou iOS. À l'instar de Google Home, l'enceinte possède quelques voyants lumineux et est contrôlable avec les mêmes commandes vocales. Grâce à sa connexion Bluetooth, il est également possible de, mais pour ceux qui n'en disposent pas, la JBL Link Drive dispose d'un port auxiliaire.L'appareil se destine surtout à la prise d'appels téléphoniques et est résolument orienté versen fournissant, grâce à de simples commandes vocales, les informations essentielles sur le trafic, conditions de circulation, météo, etc.Cette nouvelle enceinte signée JBL devrait arriver sur les étals dès cepour la modique somme de 59,95 $ aux États-Unis.