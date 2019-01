CES 2019 - La TV OLED enroulable d'LG sortira en 2019

Un écran proposant les meilleures technologies d'image et son

La TV à la demande qui se remarque à peine dans votre salon

Source : Engadget

Le téléviseurd'LG est une arlésienne. Depuis des années, le constructeur coréen expose un prototype de ce téléviseur futuriste, glissé dans un meuble compact mais se refuse à donner le moindre détail sur la commercialisation de son appareil.Cette fois c'est la bonne ! LG officialise son nouvel écran, appelé désormais l'OLED TV R et communique plusieurs détails techniques. La dalle sera de 65 pouces, et bénéficiera de tout le savoir-faire du constructeur en matière de technologie(LG reste aujourd'hui le fabriquant principal de dalles OLED dans le monde).Pour le son, l'OLED TV R profitera d'un système d'enceintes 100 Watts, compatiblespour un son plus immersif, sur les côtes de la pièce et en hauteur, grâce à un système de virtualisation mis au point par la marque.Mais le plus important reste ce dispositif d'enroulement de l'écran. La marque a imaginé deux positions pour utiliser la surface d'affichage nécessaire à chaque moment de la journée. Outre le plein écran, la marque propose le « mode ligne », qui ne dévoile qu'une petite partie de l'écran pour y afficher des informations comme l'heure ou le titre du morceau diffusé en streaming par exemple. Pour la marque, ce système permet de ne plus encombrer son salon par untoujours plus large, et de ne le faire apparaitre que si nécessaire.Pour la partie contenus, LG a intégré les deux assistants vocaux Alexa et Google Assistant, et l'appareil tourne sous le système d'exploitation, déjà à l'oeuvre sur les téléviseurs connectés de la marque. Depuis hier, on sait également que cette OLED TV R proposera le support d'AirPlay d'Apple.LG assure que ce modèle totalement inédit sortira dès la seconde moitié de l'année 2019. Mais le constructeur est resté discret sur l'information la plus attendue : son prix. Nul doute qu'il faudra débourser plusieurs milliers d'euros pour faire partie des premiers utilisateurs de cet écran qui n'a pas fini de faire parler de lui.