Apple travaillerait bien sur un nouveau MacBook d'entrée de gamme censé concurrencer les Chromebook, notamment sur le marché américain, avec un prix de départ nettement plus agressif qu'à l'accoutumée. Aujourd'hui, un média spécialisé nous en dit plus sur le prix potentiel de ce nouveau produit.
Abandonné en 2017, le MacBook de 12 pouces serait sur le point de trouver un fils spirituel dans l'offre d'Apple, avec l'apparition présumée d'un tout nouveau MacBook, proposé à un tarif plus contenu que celui de l'actuel MacBook Air M4.
Vers un MacBook vraiment pas cher ?
Évoqué depuis des années, ce modèle faisait une nouvelle fois parler de lui en juin. L'analyste Ming-Chi Kuo, souvent bien informé, nous expliquait alors qu'il pourrait constituer la réponse d'Apple aux Chromebook de Google, en particulier sur le marché américain, où ces modèles sont populaires dans les écoles et auprès d'un public étudiant, entre autres. L'idée serait aussi de doper les ventes de MacBook en misant sur une solution abordable, réservée à des activités de bureautique et de multimédia léger… à l'instar des MacBook de 12 pouces sous processeurs Intel Core M3 et Core M5 lancés entre 2015 et 2017.
Cette semaine, c'est au tour de DigiTimes de nous en dire plus, tout en corroborant les prédictions de Ming-Chi Kuo. Le média spécialisé estime pour sa part que ce nouveau MacBook disposerait d'un écran de 12,9 pouces (contre 13,6 pouces sur le MacBook Air M4) et qu'il arriverait sur le marché soit sur le quatrième trimestre 2025, soit sur le premier trimestre 2026. Toujours selon DigiTimes, ce nouveau Mac serait lancé entre 599 et 699 dollars outre-Atlantique, ce qui paraît plutôt cohérent par rapport au prix affiché aux États-Unis pour l'actuel MacBook Air M4, qui débute là-bas à 999 dollars (voire même 899 dollars en tarif étudiant).
Pour comparaison, le MacBook Air M4 est affiché à un prix de départ de 1 199 euros en France (1069 euros en tarif éducation). On peut donc imaginer que ce MacBook de 12,9 pouces serait affiché sous nos latitudes entre 800 et 900 euros. Il s'agirait alors du MacBook le moins cher de l'Histoire d'Apple.
Quelques compromis pour parvenir à un tel prix
Pour parvenir à un tel tarif, la marque se livrerait évidemment à quelques compromis techniques.
Outre l'utilisation d'un écran plus petit, de 12,9 pouces « seulement », l'appareil serait motorisé par des puces d'iPhone… vraisemblablement par l'A18 Pro des actuels iPhone 16 Pro / 16 Pro Max. Une puce très suffisante pour les usages basiques visés avec ce produit, mais qui ne prend pas en charge le standard Thunderbolt. Ce nouveau MacBook se contenterait donc d'un ou plusieurs ports USB-C « classiques ».
L'appareil miserait enfin sur un design ultra fin et léger, plus encore que celui du MacBook Air, et sur des coloris un peu plus originaux : bleu, argent, rose et jaune si l'on en croit les informations de Ming-Chi Kuo.
D'après DigiTimes, les pièces de ce nouveau modèle abordable entreraient en production de masse sur le troisième trimestre 2025, et seraient enfin assemblées à partir du quatrième trimestre dans les usines du taïwanais Quanta.