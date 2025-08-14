Évoqué depuis des années, ce modèle faisait une nouvelle fois parler de lui en juin. L'analyste Ming-Chi Kuo, souvent bien informé, nous expliquait alors qu'il pourrait constituer la réponse d'Apple aux Chromebook de Google, en particulier sur le marché américain, où ces modèles sont populaires dans les écoles et auprès d'un public étudiant, entre autres. L'idée serait aussi de doper les ventes de MacBook en misant sur une solution abordable, réservée à des activités de bureautique et de multimédia léger… à l'instar des MacBook de 12 pouces sous processeurs Intel Core M3 et Core M5 lancés entre 2015 et 2017.

Cette semaine, c'est au tour de DigiTimes de nous en dire plus, tout en corroborant les prédictions de Ming-Chi Kuo. Le média spécialisé estime pour sa part que ce nouveau MacBook disposerait d'un écran de 12,9 pouces (contre 13,6 pouces sur le MacBook Air M4) et qu'il arriverait sur le marché soit sur le quatrième trimestre 2025, soit sur le premier trimestre 2026. Toujours selon DigiTimes, ce nouveau Mac serait lancé entre 599 et 699 dollars outre-Atlantique, ce qui paraît plutôt cohérent par rapport au prix affiché aux États-Unis pour l'actuel MacBook Air M4, qui débute là-bas à 999 dollars (voire même 899 dollars en tarif étudiant).

Pour comparaison, le MacBook Air M4 est affiché à un prix de départ de 1 199 euros en France (1069 euros en tarif éducation). On peut donc imaginer que ce MacBook de 12,9 pouces serait affiché sous nos latitudes entre 800 et 900 euros. Il s'agirait alors du MacBook le moins cher de l'Histoire d'Apple.