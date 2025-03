L’un des changements les plus attendus de ce futur MacBook Pro est l’abandon de la technologie LED au profit d’un écran OLED, offrant des noirs plus profonds, des contrastes plus marqués et une meilleure efficacité énergétique. L’OLED permettrait également un design plus fin, grâce à des composants plus compacts. Ce type de dalle équipe déjà les iPhone et les iPad Pro, mais son arrivée sur les MacBook constituerait une première.

Ces évolutions, initialement envisagées pour une sortie en 2025, auraient été repoussées à 2026. Le report serait lié à des contraintes de production autour des écrans OLED. Contrairement à l'iPad Pro M4, et sa technologie Tandem OLED qui combine deux panneaux OLED pour augmenter la luminosité, les MacBook Pro se contenteraient d'une seule dalle.

Autre changement majeur évoqué : la suppression de l’encoche, présente depuis le modèle 2021. Celle-ci, bien que controversée, permettait d’intégrer la caméra frontale sans trop réduire la finesse des bords d’écran. Apple envisagerait désormais une approche plus discrète, avec une caméra poinçonnée dans l'écran. On vous laisse d'ailleurs consulter notre avis complet du précédent MacBook Pro 16 pouces, une machine qui nous a tapé dans l'œil pour ses performances, malgré sa vilaine encoche.