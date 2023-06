Le MacBook Pro de 2024 devrait être un monstre de puissance

Comme le note Wccftech, l'idée sera d'éviter une confrontation trop directe avec l'Apple Vision Pro en matière de calendrier. Apple présente en effet son premier casque de réalité mixte comme un véritable ordinateur… et en l'occurrence, ce dernier se « contente » d'une puce Apple M2 embarquée. En cas d'arrivée trop proche des futurs MacBook Pro, cette caractéristique pourrait lui causer du tort, à 3 499 dollars, alors que les prochains laptops haut de gamme d'Apple devraient, pour leur part, s'armer des nouveaux processeurs M3 Pro et M3 Max.

C'est du moins ce que pressent Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg souvent cité dans nos colonnes, car souvent bien informé quand il s'agit d'Apple. L'intéressé estime en effet que les MacBook Pro 14 et 16 de nouvelle génération seront équipés des nouvelles puces d'Apple, gravées en 3 nm par TSMC pour offrir des performances toujours plus solides, tant sur les plans CPU que GPU, lit-on. Mais surtout, cette nouvelle finesse de gravure devrait permettre à Apple de gagner en efficacité énergétique pour maintenir l'excellente autonomie de ses futurs MacBook Pro, tout en leur offrant plus de muscle pour les tâches intensives.