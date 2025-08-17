Teenage Engineering a trouvé le slogan qui frappe avec son « le boîtier PC que vous ne pouvez pas vous acheter ». Pas de supercherie derrière cette phrase choc, mais un boîtier facturé exactement… 0 euro.
Pour se démarquer, la société suédoise Teenage Engineering a eu l'idée de réduire au maximum le coût du boîtier PC pour les utilisateurs. De fil en aiguille, la firme en est venu à l'idée d'un boîtier en plastique et plutôt que de vendre la bête quelques dizaines d'euros, elle a opté pour le coup marketing. Explications.
Réduire au maximum le coût d'un boîtier…
Relayée par nos confrères de VideoCardz, l'information a d'abord été repérée par les amis de Hardware & Co. Ils soulignent que la marque Teenage Engineering, pourtant inconnue du grand public, est en place depuis plus de vingt ans.
Une marque suédois qui a fait ses armes dans le monde de l'électronique et de l'audio avant de toucher le matériel informatique. Il y a peu, Teenage Engineering a lancé le computer-1, un boîtier mini-ITX en aluminium dont la conception nous semble plutôt convaincante. Un des atouts de ce produit facturé 149 euros est la livraison peu onéreuse puisque la bête arrive « toute plate » et il faut ensuite la monter en assemblant ses différentes parties.
Suite au succès du produit, Teenage Engineering a décidé d'aller plus loin avec pour seule idée, réduire au maximum les coûts. Une philosophie résumée sur le site officiel de la marque : « Nous nous sommes fixé comme objectif de concevoir le boîtier d'ordinateur le moins cher du monde. Nos ingénieurs ont travaillé jour et nuit pour repousser les limites et ont dépassé toutes les attentes. Ils ont réussi à le réduire à un coût nul ».
… du mini-ITX 100 % plastique à 0 euro !
Les travaux de Teenage Engineering ont abouti à la création du computer-2, un autre boîtier mini-ITX, toujours à assembler soi-même en suivant les instructions livrées avec le produit… après commande bien sûr.
La commande se fait exclusivement depuis le site de Teenage Engineering et ne vous coûtera donc pas un centime puisque la bête est bel et bien gratuite. Bien sûr, pour parvenir à cet exploit, Teenage Engineering n'utilise plus d'aluminium, mais du plastique. De plus, on ne peut évidemment pas s'empêcher de penser à un coup marketing puisque même intégralement en plastique, un boîtier mini-ITX a forcément un certain coût.
Il ne faut d'ailleurs pas s'attendre à de très nombreux exemplaires mis en vente. Teenage Engineering garde le silence sur le nombre exact, mais l'arrivage d'août 2025 a été liquidé en très peu de temps. Il est question d'en proposer de manière régulière jusqu'à la fin de l'année ou… « jusqu'à ce que le monde soit un peu plus stable » comme l'expliquent les promoteurs du computer-2. Vous le voyez, on reste dans le slogan « coup de poing ».
Cela dit, il est possible de s'inscrire pour être informé du nouvel arrivage et, pour les moins patients, il est déjà possible de rêver en téléchargeant le fichier PDF de montage du boîtier.
Pour en revenir au boîtier en lui-même, il s'agit donc d'un modèle mini-ITX qui ne pourra recevoir qu'une carte mère à ce format (170 x 170 millimètres). Selon les marques, vous aurez le choix entre de l'AMD ou de l'Intel. L'alimentation doit être un bloc SFX (125 x 100 x 63,5 mm) et il est possible de mettre en place une carte graphique double-emplacement longue d'au maximum 180 mm. Il y a donc déjà de quoi se faire plaisir.
Au-delà du coup marketing, l'idée d'un boîtier à coût réduit est séduisante, bien sûr, mais on regrette que Teenage Engineering n'ait pas poussé le concept au maximum en proposant les fichiers de création du boîtier.