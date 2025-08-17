Les travaux de Teenage Engineering ont abouti à la création du computer-2, un autre boîtier mini-ITX, toujours à assembler soi-même en suivant les instructions livrées avec le produit… après commande bien sûr.

La commande se fait exclusivement depuis le site de Teenage Engineering et ne vous coûtera donc pas un centime puisque la bête est bel et bien gratuite. Bien sûr, pour parvenir à cet exploit, Teenage Engineering n'utilise plus d'aluminium, mais du plastique. De plus, on ne peut évidemment pas s'empêcher de penser à un coup marketing puisque même intégralement en plastique, un boîtier mini-ITX a forcément un certain coût.

Il ne faut d'ailleurs pas s'attendre à de très nombreux exemplaires mis en vente. Teenage Engineering garde le silence sur le nombre exact, mais l'arrivage d'août 2025 a été liquidé en très peu de temps. Il est question d'en proposer de manière régulière jusqu'à la fin de l'année ou… « jusqu'à ce que le monde soit un peu plus stable » comme l'expliquent les promoteurs du computer-2. Vous le voyez, on reste dans le slogan « coup de poing ».