Prenons l'exemple du bouton turbo, il ne sert plus à ajuster la fréquence de fonctionnement du PC : il est maintenant là pour doper la vitesse de rotation des ventilateurs embarqués au sein de la machine.

Le FLP02 est effectivement en mesure d'accepter de multiples ventilateurs, mais aussi et surtout un kit AiO de watercooling pour CPU. Il est également question de pouvoir accepter les cartes graphiques les plus imposantes alors que les connecteurs habituellement présents en façade des boîtiers modernes (1x USB-C, 2x USB-A et un combo jack) sont cachés derrière un petit clapet placé dans la partie supérieure de la façade.