Milo 10 : un mini-boîtier PC à géométrie variable chez SilverStone

En apparence, il s'agit d'un boîtier compact standard avec ses deux ports USB-A 3.2 en façade, son support VESA pour montage simplifié et son mélange d'acier (structure) et de plastique (finitions).

Le ML10 cache cependant une surprise : un cadre solide interchangeable est fourni de sorte qu'il est possible de choisir entre deux hauteurs (63 ou 84 mm). Le volume augmente alors sensiblement passant de 2,8 à 3,7 litres et la configuration embarquée peut être enrichie.

Sur la fiche publiée par SilverStone sur son site, on découvre plusieurs exemples de ce qu'il est possible de faire : lecteur optique, disque dur 3,5 pouces, ventilateur 120 mm, ventirad processeur plus imposant. Une modularité intéressante et rares sur ce genre de produits.

Si le ML10 semble devoir être commercialisé incessamment sous peu, SilverStone n'a encore communiqué ni la date exacte, ni le tarif de son boîtier.