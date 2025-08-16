Plus petit qu’une pièce d’un centime et pourtant capable d’emmagasiner jusqu’à 2 To, le « Mini SSD » de Biwin bouleverse les codes du stockage nomade. Sa compacité promet des ordinateurs de poche et des smartphones toujours plus fins sans sacrifier la vélocité des données.
- Biwin présente un « Mini SSD » de 15×17×1,4 mm, amovible comme une carte SIM et destiné aux appareils mobiles.
- Il propose jusqu’à 2 To en TLC 3D NAND, PCIe 4.0×2 (≈4 Go/s), endurance 400 TBW pour 1 To, performances proches des SSD M.2.
- Prix ciblé 109 $ pour 1 To, lancement en Chine en octobre et distribution mondiale envisagée début 2026.
Biwin dévoile un SSD de 15 × 17 × 1,4 mm, glissé latéralement comme une carte SIM. Le module s’appuie sur deux lignes PCIe 4.0 pour atteindre 4 Go/s, dépassant ainsi de loin les cartes microSD Express limitées à 2 Go/s. De quoi relancer le débat sur l’avenir du stockage amovible dans les appareils mobiles.
Format lilliputien, capacités maxi
Le Mini SSD embarque jusqu’à 2 To de mémoire TLC 3D NAND, le double des meilleures microSDXC du marché. Ses 15 mm rappellent la microSD, mais la longueur accrue intègre un contrôleur PCIe complet. L’endurance annoncée, 400 TBW pour la version 1 To, rivalise avec les disques NVMe d’entrée de gamme tout en tenant dans un espace de carte SIM.
Bien que l’interface repose sur le standard PCIe 4.0 × 2, le brochage reste dédié aux partenaires de lancement tels que GPD et plusieurs fabricants de tablettes ARM. Biwin négocie avec la SD Association pour formaliser ce facteur de forme dans une future révision SD Express, sans garantie de rétro-compatibilité. En attendant, les constructeurs intéressés devront adopter le lecteur spécifique livré par Biwin.
Les premiers prototypes, testés en lecture séquentielle, culminent à 3,7 Go/s et 3,2 Go/s en écriture. En charges aléatoires 4 K, le module atteint 450 000 IOPS, soit un ordre de grandeur supérieur aux microSD UHS-II plafonnant habituellement sous 2 000 IOPS. Ces chiffres placent le Mini SSD au niveau des SSD M.2 PCIe 4.0 milieu de gamme, tout en restant détachable.
Vers la fin des cartes microSD ?
L’option d’un stockage NVMe amovible séduit déjà les fabricants de consoles PC portables, qui expérimentent les slots M.2 externes. Un tiroir latéral façon carte SIM offrirait une mise à niveau de 512 Go à 2 To en quelques secondes, sans ouvrir le châssis. Les smartphones axés gaming pourraient suivre la même voie, éliminant le goulet d’étranglement des microSD actuelles.
La SD Association propose déjà un bus PCIe 4.0 × 2, mais uniquement pour le format SD classique. La microSD Express se limite à une ligne PCIe et à 2 Go/s. Biwin revendique donc un avantage clair en débit et en capacité, le cap des 2 To n’étant pas prévu sur microSD avant 2026. Ce Mini SSD pourrait forcer l’écosystème à accélérer la feuille de route SD Express.
Biwin cible 109 $ pour 1 To, près de 0,10 $ par Go, comparable aux SSD M.2 grand public mais quatre fois plus élevé qu’une microSD UHS-I équivalente. Les premiers lots sortiront en octobre en Chine, avec une distribution mondiale envisagée pour le premier trimestre 2026. Reste à convaincre un marché habitué au rapport capacité-prix agressif des cartes microSD.