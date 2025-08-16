Le Mini SSD embarque jusqu’à 2 To de mémoire TLC 3D NAND, le double des meilleures microSDXC du marché. Ses 15 mm rappellent la microSD, mais la longueur accrue intègre un contrôleur PCIe complet. L’endurance annoncée, 400 TBW pour la version 1 To, rivalise avec les disques NVMe d’entrée de gamme tout en tenant dans un espace de carte SIM.

Bien que l’interface repose sur le standard PCIe 4.0 × 2, le brochage reste dédié aux partenaires de lancement tels que GPD et plusieurs fabricants de tablettes ARM. Biwin négocie avec la SD Association pour formaliser ce facteur de forme dans une future révision SD Express, sans garantie de rétro-compatibilité. En attendant, les constructeurs intéressés devront adopter le lecteur spécifique livré par Biwin.