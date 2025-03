Beelink se repose sur Windows pour proposer une connexion très simple entre le PC, les mobiles et tout le réseau domestique avec son Me Mini. S'il dispose d'un connecteur HDMI – pour en faire un home theater – ainsi que de trois ports USB (1x USB-C + 1x USB-A à l'avant et 1x USB-A à l'arrière), ce sont surtout les deux RJ45 Ethernet 2,5 GbE qui semblent ici les plus utiles pour que le Me Mini puisse concerner toute la famille à la fois.

Reste que si la date de disponibilité est évoquée par Beelink – fin-mars donc, sans plus de précisions – nous n'avons encore aucune idée des tarifs que compte pratiquer la marque. Wait and see, comme on dit…