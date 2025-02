C'est pas trop tôt, car il faut reconnaître que le fabricant a pris son temps, sans doute pas pressé compte tenu de l'intérêt assez faible des débits proposés par ces modèles. Chez Samsung, on flirte ainsi bien sûr avec les 15 Go/s : la firme parle de 14 800 Mo/s en lecture séquentielle et de 13 400 Mo/s en écriture séquentielle. Pour l'aléatoire 4K, il est question de 2200K en lecture et de 2600K en écriture, tout cela avec de la NAND 3D TLC.

Cette TLC assure une bonne endurance en écriture. Là, Samsung avance 600 To, 1 200 To, 2 400 To et 4 800 To, en fonction de la capacité du SSD (de 1 à 8 To). Le SSD 9100 Pro ne semble devoir exister qu'au format le plus standard sur le marché, le M.2 2280, mais Samsung annonce que son SSD sera vendu avec ou sans radiateur… et ne parle pas de ventilateur. La sortie est calée au 18 mars prochain aux prix de 150 dollars (1 To), 255 dollars (2 To) et 500 dollars (4 To). La version 8 To n'a pas encore de prix.