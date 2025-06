Sur la page GitHub du projet SDEX2M2, l'équipe NVNTLabs explique tout ce qu'il faut faire pour profiter de tout le potentiel du lecteur et détaille notamment les performances que l'on peut attendre d'un SSD ainsi connecté : environ 1 Go/s puisque c'est la limite d'une interface PCIe Gen 3 x1. Mais l'avantage n'est pas seulement technique, il est aussi économique.

En effet, pour obtenir les meilleures performances, il faut se tourner vers les cartes microSD les plus puissantes qui peuvent aisément atteindre de 60 à 80 euros pour une capacité de seulement 512 Go. Grâce à l'interface M.2 NVMe, il devient possible de viser de petits SSD 1 To qui sont au même prix, mais plus rapides et, surtout, avec une capacité double !

Notez cependant qu'il n'est pour l'heure question que d'un projet. Le chantier est toujours en cours chez NVNTLabs et l'équipe met par exemple en garde sur de possibles dégâts résultant de l'utilisation d'un SSD trop gourmand en énergie : il faut donc veiller à utiliser les SSD M.2 les plus sobres pour ne pas risquer de dommages. Avouez que ça serait dommage !