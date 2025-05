En effet, le T239 est un SoC d'une superficie de 207 mm² et qui regroupe un total de 1 536 cœurs CUDA. Nous sommes très loin des 2 560 cœurs de la plus petite carte graphique desktop de la série 30, la GeForce RTX 3050. Non, si l'on veut trouver une puce PC plus proche du T239, il faut se tourner vers le GPU GA10B que NVIDIA a préparé pour la seule série 20 en architecture Ampere, la GeForce RTX 2050 à destination des laptop.

En réalité, le T239 serait un dérivé du GA10F, une puce un peu moins puissante. Quand la RTX 2050 dispose de 2 048 cœurs CUDA, il faut donc se contenter de 1 536 cœurs sur le T239. Réduction similaire pour les unités de texture (64 contre 48), les ROP (32 contre 16) ainsi que les cœurs Tensor (64 contre 48). Le cache L1 est, lui, divisé par deux (3 Mo contre 1,5) et le cache L2 l'est carrément par quatre (4 Mo contre 1 Mo).