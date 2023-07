ASUS présente une carte graphique avec port M.2 pour un SSD

Pour ce faire, ASUS a donc imaginé une carte graphique à base de GPU RTX 4060 Ti et a profité des lignes PCIe inutilisée pour lui associer un port M.2 qui peut recevoir un SSD NVMe PCIe Gen 4.

Les 16 lignes du port PCIe x16 seront alors utilisées et le SSD ainsi placé au dos de la carte graphique est beaucoup plus accessible : il est en tout cas inutile de retirer la GeForce comme vous pouvez le voir sur notre première photo d'article. Enfin, le SSD profite – au moins sur une face – du dissipateur et de la ventilation de la carte graphique.