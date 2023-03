Cinq ventilateurs sur une carte graphique RTX 4070 Ti ? Et pourquoi pas !

Nos confrères expliquent que ces ventilateurs sont placés au niveau « de la large bande ARGB ». Par ailleurs, il est précisé que ladite bande fait office d'écran « LED matriciel ». Le fait est qu'au total, la carte MaxSun intègre donc la bagatelle de cinq ventilateurs.

Le plus étonnant est que d'après la référence affichée par MaxSun – RTX 4070 Ti MGG OC – il s'agit d'une « simple » GeForce RTX 4070 Ti. Même si MaxSun évoque un overclocking d'usine, le TDP ne serait que de 285 Watts et on reste donc assez loin du très haut de gamme.

Sans que l'on connaisse leurs dimensions exactes, ces ventilateurs semblent en plus devoir être de petite taille : rien de tel pour générer des nuisances sonores supplémentaires. Voilà qui a tout de la fausse bonne idée !