Raijintek Morpheus 8069 : un colosse pour refroidir (presque) n'importe quel GPU

Notez que l'encombrement augmente lui aussi, et comme nous le notions en introduction, il sera encore plus important que pour une GeForce RTX 4090. Raijintek évoque l'occupation de 4 slots PCI Express. La marque annonce une sortie au 1er novembre, et s'il n'est question d'aucun prix, on peut se dire que le Morpheus 8069 sera sans doute plus onéreux encore que le 8057, que l'on trouve autour des 100 euros.