Préparez vos alimentations, la GeForce RTX 4090 de NVIDIA devrait avoir un TGP de 600 W

Ainsi, tour à tour, kopite7kimi et Greymon55 ont appuyé l'idée que cette RTX 4090 aurait bel et bien un TGP de 600 Watts. Pour juger de l'inflation que cela représente, il convient de comparer ce chiffre aux 250 W de la RTX 2080 Ti et aux 350 W de la RTX 3090. Même la supposée RTX 3090 Ti ne serait « qu'à » 450 W de TGP.