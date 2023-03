Spatium M570 : MSI officialise son premier SSD NVMe PCI Express 5.0

Sur un plan davantage technique, le M570 ne surprend pas vraiment et MSI est partenaire de Phison afin que le contrôleur E26 soit au cœur de son SSD. Il est associé à 1 ou 2 To de 3D NAND, mais les spécifications exactes n'ont pas été révélées par MSI.

La fiche technique évoque tout de même la présence de 2 ou 4 G de cache LPDDR4 pour épauler le contrôleur et souligne l'endurance en écriture des deux versions du SSD, respectivement 700 et 1 400 To de données. Pour le reste, il est surtout question d'avancer des performances.