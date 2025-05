Il y a une grosse quinzaine de jours, nous avons publié le test du SSD 9100 PRO qui permettait à Samsung de – enfin ! – rejoindre ses principaux concurrents sur le marché des SSD à la norme PCI Express Gen 5.

Tous ses concurrents ? Non ! Une entreprise d'irréductibles Américains résiste encore et toujours à l'envahisseur. Cette entrerprise c'est Western Digital et la résistance… a assez duré ! En effet, sur le site d'Amazon sont apparus les premières informations à propos du WD_Black SN8100, le premier modèle de SSD PCIe 5.0 x4 de la société basée à San José, en Californie.

Sur la fiche consacrée à ce WD_Black SN8100, on peut lire des données comme les performances attendues à savoir 14 900 Mo/s en lecture séquentielle et 11 000 Mo/s en écriture séquentielle. Une seconde valeur d'ailleurs un peu en retrait de ce que peuvent les concurrents, notamment Samsung et son 9100 PRO qui était annoncé pour 13 300 Mo/s en écriture.

Toujours sur cette fiche Amazon, notons en revanche qu'il est question de valeur très élevées pour les accès aléatoires avec 2300K IOPS en lecture comme en écriture. Seul le Samsung 9100 PRO – encore lui – fait mieux, mais seulement en écriture (2200K/2600K).