C'est aujourd'hui chose faite et, afin de clarifier les choses, Sandisk s'est fendu d'un communiqué de presse tout ce qu'il y a de plus officiel. La marque en profite pour faire le point sur les caractéristiques principales de son bébé.

Un bébé qui fait dire à la firme américaine qu'elle « repousse les limites avec le SSD NVMe PCIe Gen 5.0 le plus rapide au monde ». Non, on ne peut pas dire qu'on y doucement sur les superlatifs chez Sandisk ! Hélas, on ne peut pas dire que la marque soit très prolixe pour justifier ses dires et nous n'avons, par exemple, aucune précision sur les composants utilisés.

En revanche, Sandisk parle de « vitesses séquentielles fulgurantes jusqu'à 14 900 Mo/s en lecture, 14 000 Mo/s en écriture et plus de 2 300 000 IOPS en performances aléatoires » en prenant comme base les modèles de 2 et 4 To. Il est à noter que Sandisk n'évoque pas ici le cas du modèle 1 To, souvent un peu moins performant. De plus, le 8 To n'est pas évoqué pour le moment : il devrait sortir un peu plus tard.

Par ailleurs, Sandisk indique que le SSD est plus économe que les modèles en PCIe Gen 4 grâce à une efficacité énergétique bien supérieure : la marque évoque une « consommation électrique moyenne de 7 W ou moins ». Elle en profite pour rappeler l'excellent niveau d'endurance en écriture qui culmine à 1 200 To écrits sur le modèle de 2 To de capacité et même 2 400 To écrits sur la version 4 To.

Enfin, Sandisk souligne que deux versions existent pour chaque capacité, avec ou sans dissipateur thermique. En dehors donc de la mouture 8 To, ces multiples déclinaisons sont toutes dès à présent disponibles : 175,99€/195,99€ pour le modèle 1 To, 267,99€/287,99€ pour le 2 To et 489,99€/509,99€ en 4 To.