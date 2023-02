L'Aorus de Gigabyte en passe d'être le premier SSD PCIe Gen 5 disponible hors du Japon

Dans la foulée, plusieurs constructeurs ont remis en avant leurs propres produits, mais c'est Gigabyte qui a été le plus entreprenant en « officialisant la sortie » de son Aorus Gen5 10000. Logiquement présenté comme le modèle le plus rapide de son catalogue, le SSD devait sortir en versions 1 et 2 To, et reposer sur le contrôleur Phison E26, pour des débits de 10 Go/s au maximum.