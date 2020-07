Gigabyte transforme les dissipateurs de ses nouveaux SSD en étiquettes « cuivrées »

Cette époque pourrait bientôt être révolue. En effet, le constructeur vient de dévoiler une nouvelle gamme de SSD NVMe - toujours en PCIe 4.0 - qui s'inspire de Sabrent, notamment, et troque le « gros dissipateur » pour une fine étiquette cuivrée.

Cette étiquette assure une - légère - dissipation thermique tout en gardant le rôle d'étiquette produit sur laquelle on retrouve toutes les références légales. Une solution déjà adoptée par Sabrent donc et qui permet de faire quelques économies.

Pour le reste, les SSD sont identiques aux précédents Aorus ; on note toutefois l'arrivée d'une nouvelle variante en plus des 1 To / 2 To, le modèle 500 Go. Le contrôleur est l'inévitable Phison PS5016-E16 et la mémoire utilisée est de la NAND TLC 3D sur 96 couches.

Gigabyte évoque des débits de 5 Go/s en lecture contre 4,4 Go/s (versions 1 To / 2 To) ou 2,5 Go/s (version 500 Go) en écriture. Bref, du très classique pour des SSD NVMe PCIe 4.0.

Aucune précision n'a été donnée quant à l'endurance des puces, mais la garantie est de cinq ans.