Sans surprise, le premier SSD PCIe 5.0 commercialisé est plutôt bruyant

Pour ainsi dire inconnue sous nos latitudes, la marque CFD Gaming distribue trois références de SSD PCIe 5.0 pour le moment, les CSSD-M2M1TPG5NFZ, CSSD-M2M2TPG5NFZ et CSSD-M2M4TPG5NFZ, respectivement pour des capacités assez classiques de 1, 2 et 4 To.