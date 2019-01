CES 2019 - Arlo annonce son kit de sécurité anti-intrusion et anti-fuite

© Arlo

, une spin-off de Netgear, est spécialisée dans la fabrication de caméras intelligentes, pour connecter et sécuriser votre maison. Son nouveau produit, l'entend couvrir l'ensemble des besoins de surveillance de votre domicile.Le dispositif repose sur le, qui fait office de pont entre les différents équipements que vous allez lui connecter. Le premier d'entre eux s'appelle le Multi-Sensor. Il s'agit d'un, capable de repérer toute sorte d'événement : mouvement, ouverture de porte ou de fenêtre, fuite d'eau, dégagement de fumée ou de monoxyde de carbone, etc.En cas de problème,, qui peut vous alerter via. Le système peut également être interfacé avec d'autres objets connectés, fabriqués par l'entreprise américaine, mais aussi par d'autres constructeurs certifiés compatibles, tels que Samsung, Bose, Sonos... Cela peut, par exemple, vous permettre d'allumer une caméra intelligente, en cas de mouvement détecté par le capteur en votre absence.Le nouveau système comprend également l'Arlo Siren, unefonctionnant sur batterie, capable d'émettre un bruit puissant à l'approche de visiteurs indésirables. Il est également possible de choisir un autre son pour éloigner les rôdeurs, tel que celui d'une télévision en marche ou des aboiements.Enfin, si l'ensemble du dispositif est contrôlable via l'application mobile, vous pourrez également utiliser, une télécommande munie de quelques boutons programmables.On ne connaît malheureusement pas le futur prix de vente du kit de sécurité, mais on sait qu'il devrait être disponible au cours du deuxième semestre 2019. D'ici là, vous devrez aboyer vous-même devant votre porte, pour éloigner les intrus.