Encore très mystérieuse, cette nouvelle version de l'écran 27 pouces / 5K Apple pourrait troquer l'écran LCD IPS du modèle de 2022 pour une nouvelle dalle Mini-LED. Apple s'en tiendrait alors à une technologie d'affichage qu'il emploie depuis 2021 sur l'écran de ses MacBook Pro, et que l'on trouve également depuis 2019 sur le Pro Display XDR -- l'autre moniteur premium d'Apple, doté pour sa part d'une diagonale de 32 pouces et d'une définition 6K.

En s'appuyant sur cette technologie, le Pro Display XDR se distingue notamment de son petit frère, affichant un contraste de 1 000 000:1, proche de celui offert par la technologie OLED, tout en proposant une luminosité maximale nettement plus importante et une meilleure uniformité des noirs grâce aux 576 mini-LEDs composant son système de rétroéclairage. Ces avantages font cruellement défaut au Studio Display, qui se contente pour sa part d'afficher une qualité d'image comparable à celle des derniers MacBook Air, tant en termes de contraste que de luminance.

Notons toutefois que de précédentes informations, signées Mark Gurman cette fois, laissaient entendre qu'Apple travaillerait en fait sur deux nouvelles versions du Studio Display. On ignore si les deux ont vocation à être commercialisées, mais il y a désormais fort à parier qu'au moins un Studio Display de nouvelle génération arrivera sur le marché peu ou prou en parallèle de la fournée de Mac et MacBook sous processeurs M5, prévus justement, eux aussi, pour fin 2025 / début 2026.