Des informations en provenance du média spécialisé MacRumors tendent à confirmer qu'Apple serait toujours à l'oeuvre sur une nouvelle version de son Studio Display. Cette future itération du moniteur 5K d'Apple serait équipée d'une nouvelle technologie d'affichage.
Nous en parlions en début d'année, et ça se confirme, Apple travaillerait bien sur une nouvelle version du Studio Display. Lancé en 2022, le modèle actuel est globalement critiqué autant pour son prix (1749 euros en tarif de base sur le marché français), que pour la technologie d'affichage qu'il exploite : en l'occurrence de l'IPS tout ce qu'il y a de plus banal, mais en 5K tout de même.
Un Studio Display 2 actuellement testé par Apple
Il y a quelques mois, en s'appuyant sur des informations dénichées par l'analyste Ross Young (spécialisé dans les questions d'affichage), The Verge indiquait qu'Apple était à l'oeuvre sur un Studio Display de seconde génération dont le lancement interviendrait en 2025 ou 2026. Cette thèse se confirmait un peu plus il y a quelques jours au travers de lignes de code publiées malencontreusement par la firme…. et épluchées par Aaron Perris, l'un des contributeurs du média spécialisé MacRumors.
L'intéressé a été en mesure d'identifier dans ce code des références à un nouveau Studio Display en préparation, désigné en interne par la référence J427. Ce dernier serait actuellement en phase de test chez Apple, et ce en vue d'une commercialisation que l'on imagine prochaine. Cette phase de test coïncide d'ailleurs avec la piste d'un lancement en fin d'année 2025 ou début d'année 2026… même s'il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit à ce stade.
Vers une adoption de la technologie d'affichage Mini-LED ?
Encore très mystérieuse, cette nouvelle version de l'écran 27 pouces / 5K Apple pourrait troquer l'écran LCD IPS du modèle de 2022 pour une nouvelle dalle Mini-LED. Apple s'en tiendrait alors à une technologie d'affichage qu'il emploie depuis 2021 sur l'écran de ses MacBook Pro, et que l'on trouve également depuis 2019 sur le Pro Display XDR -- l'autre moniteur premium d'Apple, doté pour sa part d'une diagonale de 32 pouces et d'une définition 6K.
En s'appuyant sur cette technologie, le Pro Display XDR se distingue notamment de son petit frère, affichant un contraste de 1 000 000:1, proche de celui offert par la technologie OLED, tout en proposant une luminosité maximale nettement plus importante et une meilleure uniformité des noirs grâce aux 576 mini-LEDs composant son système de rétroéclairage. Ces avantages font cruellement défaut au Studio Display, qui se contente pour sa part d'afficher une qualité d'image comparable à celle des derniers MacBook Air, tant en termes de contraste que de luminance.
Notons toutefois que de précédentes informations, signées Mark Gurman cette fois, laissaient entendre qu'Apple travaillerait en fait sur deux nouvelles versions du Studio Display. On ignore si les deux ont vocation à être commercialisées, mais il y a désormais fort à parier qu'au moins un Studio Display de nouvelle génération arrivera sur le marché peu ou prou en parallèle de la fournée de Mac et MacBook sous processeurs M5, prévus justement, eux aussi, pour fin 2025 / début 2026.