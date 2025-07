Le Kuycon G32P est enfin compatible avec le standard HDR10, et s'appuie sur une plaque de verre laminé pour atténuer les reflets sur sa dalle brillante. À l'instar du Pro Display XDR chez Apple, dont il s'inspire décidément beaucoup, ce moniteur mise enfin sur un châssis en aluminium anodisé et sablé, avec des perforations sur toute sa partie arrière permettant une dissipation passive de la dalle (gourmande en énergie, et donc sujette à un certain échauffement).

Comme chez Apple, le pied est vendu séparément. Il peut être attaché (ou non) via un emplacement VESA 100x100 standard; sur lequel se fixeront d'ailleurs la plupart des montures murales ou des bras de fixation tiers, au besoin.

Côté connectiques, ce moniteur 6K / 32 pouces regroupe enfin une entrée DisplayPort 2.1, deux ports HDMI 2.1, une entrée Thunderbolt 4/USB4 (capable de délivrer jusqu'à 100W d'alimentation à un PC portable, par exemple), deux ports USB-C complémentaires, et une sortie Jack 3,5mm.

Une fiche technique complète, donc, pour un produit affiché entre 1700 et 2000 dollars aux États-Unis en fonction des options choisies. Les expéditions pour l'Europe sont par ailleurs possibles.