Pour résumer : beaucoup de positif et quelques points à améliorer

Après trois semaines passées à évaluer le moniteur BenQ MA320U, nos lecteurs-testeurs saluent notamment la générosité de la dalle 32 pouces à définition 4K UHD : luminosité élevée, netteté proche d’un écran Retina et espace de travail XXL où l’on peut juxtaposer trois fenêtres sans plisser les yeux. Le simple câble USB-C qui alimente à la fois le Mac et le hub intégré change la vie ; l’installation ne prend qu’une minute et le châssis, habillé d'alu gris anodisé, s’accorde bien avec l’écosystème Apple.

Mais certains griefs se font jour. Pour Hugo, le pied manque un peu de stabilité. Fabien pense que les ports USB-C et USB-A pourraient être plus facilement accessibles. Côté software, Display Pilot 2 simplifie bien les réglages depuis macOS, mais a nécessité une mise à jour chez Fabien. Ajoutez des haut-parleurs anémiques pour Corentin et quelques plastiques un peu légers (Hugo et Fabien), et le tableau global oscille entre confort quotidien convaincant et sentiment qu’à près de 650€, BenQ aurait pu aller un peu plus loin (contre 5 500€ pour le Pro Display XDR, l'écran 32 pouces 5K d'Apple). C'est exigeant un utilisateur de Mac…