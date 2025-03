Un seul câble USB-C pour afficher votre contenu sur grand écran et charger votre Mac

Idéal en complément d’un écran de MacBook, le moniteur BenQ MA320U est bien entendu ajustable en hauteur et inclinable. Son pied peut aussi lui permettre de pivoter dans les deux sens jusqu’à 90°, soit un affichage vertical pour ceux qui aiment écrire ou coder au kilomètre. Doté de deux ports USB‑C et deux entrées HDMI 2.0, cet écran délivre jusqu’à 90 watts via son connecteur USB-C Thunderbolt, ce qui permet de recharger votre ordi portable tout en travaillant avec un seul et unique câble. Signalons aussi la présence de deux prises USB-A pour brancher des accessoires à l’écran et éviter d'avoir à les déconnecter à chaque fois que vous quittez votre setup avec votre ordi sous le bras. Enfin, la présence de deux haut-parleurs de 2 watts et d’une prise casque peut sembler anecdotique à côté du reste de la fiche technique.