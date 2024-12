3# La technologie d’affichage : la tentation de l'Oled

Lors du choix d'un écran PC, le type de dalle est un critère essentiel qui influence la qualité des couleurs, le taux de rafraîchissement et le contraste. Il existe quatre principaux types de dalles : TN, IPS, VA et Oled.

Les dalles LCD TN (Twisted Nematic) sont les plus anciennes. Elles proposent un taux de rafraîchissement élevé pouvant atteindre 240 Hz, idéal pour les joueurs. En revanche, elles présentent des couleurs moins vives et un contraste moyen. Les dalles LCD IPS (In-Plane Switching) pour leur part sont réputées pour leur excellente reproduction des couleurs et de larges angles de vision, ce qui les rend parfaites pour le multimédia et le graphisme. Cependant, elles ont un contraste inférieur aux dalles VA et un temps de réponse légèrement plus élevé que les TN.

Les dalles LCD VA (Vertical Alignment) combinent les avantages des TN et IPS. Elles offrent une bonne qualité de couleurs et un excellent contraste. Bien qu'elles aient un taux de rafraîchissement maximal inférieur aux TN, leurs atouts en font un choix polyvalent. Elles sont toutefois généralement un peu plus coûteuses.