AGON PD27 : AOC et Porsche Design dévoilent un moniteur 27 pouces ultra premium

C’est à l’occasion d’une conférence de presse sur Internet que les constructeurs AOC et Porsche Design ont présenté l'AGON PD27. Pour les technophiles avisés et, plus particulièrement sur le marché des moniteurs, les appellations Porsche Design et AGON évoquent déjà des labels synonymes d’un produit Premium… très Premium en fait. En effet, pour rappel, si AOC s’est lancé dans le moniteur gaming en 2014, la famille AGON regroupant les modèles haut de gamme a vu le jour en 2017. Depuis, les PDS241 et AOC U32U1 ont complété cette gamme labellisée « Design by Studio F.A Porsche ». Allez, inutile de vous faire patienter plus sur le sujet. L’AOC AGON PD27 est vendu… roulement de tambours : 799 euros ! Ne fuyez pas, l’objet mérite que l'on s’y attarde un peu.