Des RTX 3090 Suprim surboostées à 1965 MHz à venir chez MSI

Souvent considérées comme les cartes custom les plus explosives du marché, les Suprim de MSI se distinguent par des fréquences d’horloge particulièrement élevées. La RTX 3090 Suprim fait honneur à cette réputation, et afficherait une fréquence boost de 1 965 MHz.

Pour rappel, la RTX 3090 Founders Edition de NVIDIA émarge à 1 695 MHz. C’est donc un gain de 15,9% par rapport à la solution native de l’équipe verte, et même de 10% si on compare la Suprim à la MSI RTX 3090 Gaming X Trio (1 785 MHz).

Pour le reste de la fiche technique, en revanche, on conserve ce qui fait de la RTX 3090 une carte graphique d’exception. La MSI Suprim compte 10 496 CUDA cores, 328 Tensor cores et 82 RT Cores. Les 24 Go de GDDR6X répondent toujours présents, et opéreront à 19,5 Gbps sur le bus mémoire de 384-bit.