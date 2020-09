GIGABYTE dévoile un écran IPS SuperSpeed 240 Hz au temps de réponse de 0,4 ms

L'écran offre une profondeur des couleurs 8-bit avec une couverture de 100 % de l'espace colorimétrique sRGB. Certifié DisplayHDR 400, il promet aussi un rendu des couleurs et un contraste à la hauteur de ces autres caractéristiques. Par ailleurs, l'AORUS FI25F est aussi compatible avec la fonctionnalité FreeSync​ d'AMD pour éviter les problèmes de déchirement des images.



La connectique se compose de deux ports HDMI 2.0 et d'une prise DisplayPort 1.2. Deux ports USB 3.0 sont également présents, bienvenus pour brancher souris, clavier ou haut-parleurs directement au moniteur, plutôt qu'à la tour. Les effets de lumière RGB à l'arrière sont personnalisables et peuvent être synchronisés à d'autres périphériques RGB.

Prometteur, il est pour l'instant difficile de juger les qualités réelles de ce nouveau venu signé GIGABYTE, notamment parce qu'aucun prix n'a été communiqué, ce qui aurait permis de le comparer à la concurrence. Notons tout de même que malgré l'absence de définition QHD ou de 4K, on est clairement sur du haut de gamme et on peut s'attendre à un tarif conséquent. Le fabricant n'a pas non plus précisé de date sortie.