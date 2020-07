MSI lance un nouvel écran gaming QHD 165 Hz, basé sur une dalle VA incurvée

MSI annonce en effet une couverture à 114 % du spectre sRGB et à 91 % de l'espace DCI P3, grâce à un total de 16,7 millions de couleurs. Cette dalle VA est par ailleurs capable de supporter une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, tout en rabattant la voilure à 48 Hz sur certaines applications.

On hérite pour le reste d'un temps de réponse de 1 ms, idéal en jeu, et d'une connectique articulée autour d'une entrée DisplayPort 1.2a, de deux ports HDMI 2.0 et d'une prise Jack 3,5 mm. L'OSD se pilote pour sa part à l'aide d'un Joystick et MSI a choisi de faire l'impasse sur des LEDs RGB… Ce qui n'est pas nécessairement un mal. On retrouve enfin une compatibilité AMD FreeSync Premium.