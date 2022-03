Ces écrans Samsung M8 4K surclassent les onéreux Studio Display d'Apple sur presque toute la ligne

Côté technique, ce nouveau moniteur fait également bonne impression avec une dalle 4K couvrant à 100 % le spectre sRGB et montant à 400 cd/m2 de luminance maximale, pour un contraste estimé par Samsung à 3000:1. De quoi lui permettre de supporter le standard HDR10+. La fréquence de rafraîchissement est toutefois limitée à 60 Hz et le temps de réponse, évalué à 4 ms, ce qui reste convenable pour un écran avant tout axé bureautique et multimédia.

Contrairement à l'Apple Studio Display, le Samsung M8 dispose enfin d'un pied réglable en hauteur et en inclinaison. Sa connectique est cependant assez surprenante, avec un port micro-HDMI… et non HDMI pleine taille, comme sur la vaste majorité des écrans PC. On y trouve aussi deux ports USB-C prenant en charge l'alimentation jusqu'à 65 W.

Notons qu'au-delà d'Apple, Samsung semble aussi vouloir concurrencer certains moniteurs de chez Dell avec ce M8. On pense en premier lieu au Dell UltraSharp 32 4K (U3219Q), dont le prix approche cette fois les 1 000 euros.