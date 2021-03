Samsung dévoile sa nouvelle gamme d'écrans PC 2021

Enfin, les S60UA et S60A se limitent à une définition QHD (2 560 x 1 440) et un design sans courbes. Ils arrivent cependant avec pas mal d’arguments en matière d’ergonomie, mais aussi avec des fonctionnalités comme PBP / PIP, Wake On Lan (WOL) et la charge jusqu’à 90 W pour la série S60UA.



Le fabricant sud-coréen met également en avant la certification TÜV Intelligent Eye Care sur l’ensemble de ce catalogue 2021. Celle-ci est censée garantir « une expérience visuelle des plus confortables dans n’importe quel environnement ». À cela s’ajoute la fonction Flicker Free, qui assure un fonctionnement du moniteur sans scintillement. Ces douze moniteurs se sont également distingués en matière d’efficacité énergétique (Eco Saving Plus, Energy Star) et pour leur caractère « durable » (TCO Certified, EPEAT Ecolabel).