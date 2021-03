La vente d'écrans PC a explosé en 2020, selon IDC

Une performance plus particulièrement marquée par un quatrième trimestre sans précédent : 39,2 millions d'unités livrées, cela ne s'était plus vu depuis le quatrième trimestre 2011. IDC établit par ailleurs un classement des marques les plus en vue sur l'ensemble de l'année, et l'on y retrouve bien sûr les grands noms de l'industrie.