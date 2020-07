2020, loin d'être une année faste pour la vente de matériel vidéo

Après un pic de ventes de téléviseurs et d'autres appareils vidéo, le secteur doit se stabiliser et même enregistrer une baisse lors du second semestre. Suite à la pandémie du nouveau coronavirus, la CTA s'attend à ce que « des consommateurs à court d'argent se retirent des secteurs coûteux comme les téléviseurs, les smartphones et les ordinateurs portables ».